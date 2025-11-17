Руководитель отдела из Мытищ приняла участие во всероссийском форуме

IV Всероссийский форум молодых государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт» прошел в Нижнем Новгороде. Московскую область на этом престижном съезде представляла Виолетта Бычкова — руководитель отдела медиаразвития и организации мероприятий управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Мытищ.

Мероприятие собрало около тысячи участников со всей страны, включая государственных и муниципальных служащих, студентов, а также представителей «Движения первых». Участие Виолетты Бычковой стало закономерным итогом активной деятельности в области молодежной политики.

Специалист долгое время успешно участвует в проекте «ГосСтарт». Она завершила программу «Мастерская государственной и муниципальной службы», выступила в роли спикера на проекте «Мастерская служения. Открытый лекторий», а также модерировала сессию «Формирование положительного имиджа госслужбы».

Форум «ГосСтарт» включал трехдневную образовательную программу и обмен опытом с федеральными экспертами. Также в рамках мероприятия прошла торжественная церемония награждения. По итогам работы в 2025 году Московская область показала выдающиеся результаты: заняла второе место в номинации «ГосСтарт.Стажировки»; вошла в топ-5 по стране по количеству заявок на региональных и федеральных этапах проекта.