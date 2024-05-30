Руководитель ГУРБ Подмосковья Карасев посетил пошивочные цехи колонии № 5

Как пояснили в ведомстве, Карасев обсудил с руководством колонии размещение заказов на пошив специальной одежды, в том числе и для сотрудников силовых структур.

Изделия в колонии шьют на оборудовании, часть из которого учреждение получило в рамках государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья».

Карасев отметил, что подобное взаимодействие не только благоприятно влияет на экономику региона, но и позволяет осужденным приобретать профессиональные навыки, а также возмещать ущерб, которые они причинили, совершив преступления.

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