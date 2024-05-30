Руководитель ГУРБ Подмосковья Карасев посетил пошивочные цехи колонии № 5

Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Московской области

Руководитель ГУРБ Московской области Кирилл Карасев посетил колонию № 5. Цель визита — проверить производственные мощности исправительного учреждения.

Как пояснили в ведомстве, Карасев обсудил с руководством колонии размещение заказов на пошив специальной одежды, в том числе и для сотрудников силовых структур.

Изделия в колонии шьют на оборудовании, часть из которого учреждение получило в рамках государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья».

Карасев отметил, что подобное взаимодействие не только благоприятно влияет на экономику региона, но и позволяет осужденным приобретать профессиональные навыки, а также возмещать ущерб, которые они причинили, совершив преступления.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дебоширам тут не место. В России призвали ограничить продажу алкоголя на внутренних рейсах

Помощь с двойным дном. Зачем Макрон призывает отправлять инструкторов на Украину

Учителя как супергерои. Выводы после учебного года

Прощай, прекрасная няня. Какой запомнится актриса Анастасия Заворотнюк

Наша прекрасная Настя

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте