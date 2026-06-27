Сегодня 10:38 Руководитель агропредприятий из Коломны победила на выборах «Единой России» 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна Подмосковье

Коломна

Сельское хозяйство

«Единая Россия»

25-летняя Ася Исаева управляет двумя крупными сельскохозяйственными компаниями. Осенью девушка примет участие в выборах в Московскую областную Думу.

Ася Исаева руководит компаниями «Предприятие Емельяновка» и «Агрофирма Сосновка», где работают почти 650 человек. Она с детства связана с сельским хозяйством, наблюдала за внедрением новых технологий и модернизацией производства.

Сейчас, как член партии «Единая Россия», она координирует проект «Российское село». По ее мнению, современный агропромышленный комплекс — это не только производство продуктов, но и создание рабочих мест, новых возможностей для молодежи и развитие территорий.

Особое внимание девушка уделяет работе с детьми: в Емельяновской школе по ее инициативе открыли агротехнологический класс. Для ребят проводят экскурсии на фермы и даже снимают кулинарное шоу. Главный принцип молодого руководителя — показывать на личном примере, что жизнь на селе может быть интересной и современной. Победа в предварительном голосовании стала для нее возможностью продолжить эту работу на новом уровне.