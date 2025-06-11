Ручей в Лосино-Петровском округе очистили по просьбе жителей поселка Свердловский

Работы по очистке ручья на Березовой улице прошли в Свердловском. До этого жители жаловались на неприятный запах с этой территории.

Местность была заболочена. Именно поэтому отсюда исходили зловонные запахи.

Жители обратились с просьбой очистить водоем. Специалисты устранили заросли камыша и сняли верхний слой почвогрунта с примесями иловых отложений.

Также рабочие углубили водоотводную траншею и расширили русло ручья. Они укрепили откосы и бровки уступа.

Запруду, которая образовалась после проведения работ, рекультивировали методом обратной засыпки плодородным грунтом. Остатки вывезли сотрудники «Тонкосуконной фабрики имени Свердлова».

Отметим, что работы по очистке ручья продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что праздник ко Дню России пройдет в Свердловском парке в Лосино-Петровском. Жителей и гостей муниципалитета приглашают провести время в парках.