Праздник ко Дню России пройдет в Свердловском парке в Лосино-Петровском

Жителей и гостей муниципалитета приглашают провести время в парках. На этой неделе там пройдут разнообразные бесплатные спортивные и развлекательные мероприятия.

11 июня в 17:00 в Свердловском парке можно будет поиграть в городки, в 18:30 проведут мастер-класс по аппликации, а в 20:00 — тренировку Zumba® Fitness.

12 июня состоится праздничное мероприятие «С Россией в сердце». Посетителей парка ждут открытый поэтический микрофон, раздача ленточек и флажков в цветах триколора, аквагрим, мастер-класс по лепке из гипса, патриотический танцевальный флешмоб, программа «Таланты России» и отчетный концерт духового оркестра Детской школы искусств имени Игоря Обликина.

13 июня в 18:30 в парке проведут анимационную программу, а 14 июня в 11:00 также состоится интерактивная анимационная программа, в 12:00 — игра в шахматы, а в 19:00 — тренировка Zumba® Fitness.

В Лосино-Петровском парке 11 июня в 10:15 представителей старшего поколения приглашают на занятие по скандинавской ходьбе. В 11:00 состоится спортивно-игровая, а в 11:30 — анимационная программа.

14 июня в 12:00 в парке откроется второй фестиваль «Душе не хочется покоя» в рамках проекта губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Активное долголетие».