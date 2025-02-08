Розничный товарооборот в Балашихе увеличился на треть в 2024 году

В Балашихе прошел отчет главы городского округа Сергея Юрова, посвященный развитию промышленности и экономики в 2024 году. Несмотря на неблагоприятные внешние условия, местные предприятия продемонстрировали уверенный рост.

В 2024 году были достигнуты впечатляющие результаты: объем отгруженной продукции и оказанных услуг составил 83,5 миллиардов рублей, что на 13,3% больше по сравнению с 2023 годом. Розничный товарооборот увеличился на 31%, достигнув 135 миллиардов рублей.

Крупные и средние предприятия Балашихи выполнили работ на сумму 177 миллиардов рублей, что на 42% выше показателей прошлого года. Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях увеличилась почти на 19%.

Сергей Юров отметил важность системной работы Правительства Российской Федерации и Московской области, а также поддержку местных предприятий и привлечение инвесторов.

Ряд масштабных проектов реализовали в округе в прошлом году. Так, 345-й механический завод построил новый склад готовой продукции, компания «Коттон Клаб» завершила реконструкцию цеха по производству нетканого полотна, вложив свыше одного миллиарда рублей и создав 115 рабочих мест.

Также компания «Спортмастер» начала строительство распределительного центра, а компания «Идеология еды» — расширение производства.