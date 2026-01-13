Рождество отметили в Главном храме Вооруженных Сил России в Одинцове

Литургию возглавил епископ Павлово-Посадский Силуан, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси. К богослужению присоединились представители центральных органов военного управления, жители Москвы, Подмосковья и других городов.

Под песнопения и звон колоколов в Главном храме Вооруженных Сил России встретили один из больших христианских праздников — Рождество Христово. В стенах собора собрались прихожане — взрослые и дети заняли места рядом с теми, кто пришел в форме — представителями центральных органов военного управления, военнослужащих столичного гарнизона.

«Хоть я и в армии, приехал сюда, чтобы помолиться за родных и за победу», — рассказал военнослужащий 15-го гвардейского мотострелкового полка Владислав.

Для прихожан праздник — не только время для молитвы, но и возможность познакомиться с величественным храмом — одним из трех Патриарших соборов России. «Мы приехали из Санкт-Петербурга. Величие храма захватывает дух, атмосфера непередаваемая — мурашки», — рассказала посетительница храма Мария.

Праздничные мероприятия на территории музейно-храмового комплекса продолжаются. Помимо утренней литургии, на Соборной площади развернутся народные гуляния. Для гостей подготовили большую программу: новогодние детские спектакли, творческие мастерские, выставку ледовых скульптур и концерты коллективов из Москвы и Подмосковья.