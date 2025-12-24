Рождественскую выставку откроют в Луховицах

В преддверии Нового года и Рождества Луховицы готовятся зажечь свою собственную, уникальную «Рождественскую звезду». В четверг, 25 декабря, распахнет свои двери Луховицкий историко-художественный музей, приглашая всех жителей и гостей на торжественное открытие одноименной выставки.

«„Рождественская звезда“ — это не просто экспозиция, а настоящее созвездие талантов, собравшее под одной крышей произведения лучших художников, мастеров декоративно-прикладного искусства и представителей других творческих профессий. Их работы призваны наполнить сердца посетителей ощущением уюта, волшебства и неповторимой атмосферы настоящего праздника, столь желанной в зимние дни», — сообщили организаторы.

Гости музея смогут насладиться разнообразием форм и техник: от ярких живописных полотен, передающих красоту зимних пейзажей и рождественские сюжеты, до скульптур. Особое место займут изделия ручной работы — вышивки, авторская керамика, игрушки и праздничные сувениры.

Торжественное открытие выставки состоится в 14:00. Вход свободный. Выставочный зал Луховицкого историко-художественного музея расположен по адресу: улица Горького, дом № 3а.