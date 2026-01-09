«Рождественское шествие» прошло в Воскресенском округе

Мероприятие прошло 7 января в рамках X Белоозерских Рождественских чтений и проекта «Зима в Подмосковье».

Колонна шла от сквера «Березовая роща» до храма Всех Святых в земле Российской просиявших. В организации участвовали сотрудники Дома культуры «Гармония», воспитанники театральной студии «Верю!» и клуба «Странники», прихожане и служители храма во главе с настоятелем, протоиереем Романом Сыркиным, а также волонтеры молодежного центра «Олимпиец».

Жители и гости города присоединились к шествию. Они прошли путь в сопровождении Волхвов, Ангелов и Пастухов, следуя за Вифлеемской звездой. Возле Рождественского вертепа волонтеры раздали сладкие подарки всем участникам.