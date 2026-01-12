Рождественский вечер прошел в Черноголовке

В арт-пространстве «Восход» прошел литературный вечер. Организаторы превратили помещение в уютную гостиную, где время замедлило свой ход, уступая место магии слова и рождественскому теплу. В этой камерной обстановке восемь чтецов представили свою программу, отобрав произведения, посвященные Рождеству.

Программа вечера была насыщенной. Чтецы представили гостям рассказы и стихи Чехова, Бродского, Зощенко, О. Генри, Тэффи, Туве Янсон и других авторов.

«Каждое выступление стало маленьким спектаклем, напоминающим о том, что Рождество — это время милосердия, надежды и тихой радости. Такие тематические встречи, безусловно, уже становятся доброй традицией. Это была уже вторая читка в подобном формате», — сообщили организаторы.

Следующие бесплатные литературные чтения предварительно запланированы на весну.