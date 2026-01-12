Рождественский турнир по горнолыжному спорту прошел в Химках

10 января на базе «Родина» в Химках состоялся рождественский турнир горнолыжного отделения спортивной школы по зимним видам спорта. Около 50 юных атлетов приняли участие в соревнованиях.

Участники в возрасте от 7 до 14 лет были как новичками, так и обладателями спортивных разрядов в слаломе.

Слалом представляет собой скоростной спуск по трассе с воротами из пар вешек. Ширина ворот составляет от 3,5 до 4 метров, расстояние между ними от 0,7 до 13 метров. Участники должны пройти все ворота в строгой последовательности, иначе следует дисквалификация. Результат определяется по сумме времени двух заездов на разных трассах.

Главный судья турнира Ольга Дьякова отметила, что горные лыжи — это не просто расслабленное катание по выходным, а настоящий соревновательный спорт, с которым ребята отлично справились. Популярность дисциплины, по словам главного судьи, растет и теперь на склоны выходят целыми семьями.