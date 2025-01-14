Рождественский спектакль прошел во Дворце культуры «Чайка» в Лобне

Дети и педагоги Православной гимназии во имя святителя Филарета Московского показали пьесу «Дикий принц» в Лобне. Готовить спектакли к Рождеству для них уже стало традицией.

Посмотреть постановку пришли свыше 350 зрителей. В спектакле поучаствовали около 50 актеров. Они вместе с родителями сами сделали декорации для сцены и подготовили костюмы.

Пьеса, в которой сыграли воспитанники Православной гимназии из Лобни, — это продолжение сказки Ганса Христиана Андерсена «Дикие лебеди». Это история о справедливости, добре и зле, о своем месте в мире, любви, дружбе и исполнении желаний.

Ранее мы рассказывали о том, что Рождество Христово отметили в воскресных школах Лобни. Мероприятия дети подготовили совместно с педагогами и родителями. Они поучаствовали в постановках, колядовали, читали стихи и пели колядки.