Рождество Христово отметили в воскресных школах Лобни
Мероприятия к Рождеству прошли в воскресных школах Лобни. Дети подготовили спектакли, постановки, колядовали, читали стихи и пели колядки.
Тематический спектакль о чудесах на Рождество провели в школе № 10 в Лобне. Его организовали ученики воскресной школы Серафимовского храма.
На встрече завершили благотворительную акцию «Свет Рождества». Юным гостям из организации «Добрология» передали рождественские подарки.
Воспитанники воскресной школы Спасского храма Лобни ходили колядовать, а также поучаствовали в молебне. К мероприятию дети сами смастерили бубенцы и звезды.
Рождественские мероприятия провели и в храме Матроны Московской. Ученики воскресной школы исполнили песни, прочли стихи, поучаствовали в викторине.
Также здесь открыли выставку рождественского рисунка и фотовыставку-отчет о работе воскресной школы.