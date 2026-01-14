Рождественский спектакль-мюзикл пройдет в Преображенском соборе в Люберцах

В городском округе Люберцы состоится показ спектакля-мюзикла «Маленький принц». Постановку подготовила воскресная студия «Фавор и Ермон» при Преображенском соборе.

Спектакль представят в субботу, 17 января, в самом соборе. Начало в 12:00 и 14:00. Вход для всех желающих свободный, возрастных ограничений нет.

Режиссер-постановщик и автор музыки Любовь Апакина рассказала, что репетиции начались еще в октябре прошлого года.

«Родители юных актеров активно помогали, а дети проявили понимание и ответственность», — отметила она.

Апакина поблагодарила настоятеля собора иерея Вячеслава Новака и идейного вдохновителя постановки Елену Новак за поддержку.

«Мы много обсуждали с ребятами произведение, роли и смысл постановки. Для меня было важно, чтобы актеры были искренними и отдали зрителю часть себя», — добавила режиссер.