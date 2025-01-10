Рождественский праздник прошел в Центре культуры «Факел» во Фрязине

В Центре культуры и досуга «Факел» прошел праздничный концерт семейной фольклорной студии «Светелка», посвященный Рождеству. Мероприятие провели руководители студии Надежда Ребячая, Татьяна Гусева и Ирина Завизион. Аккомпанировал артистам музыкант Александр Горбылев.
Со сцены прозвучали новогодние и рождественские песни. После яркого концерта зрители переместились в фойе второго этажа, где прошла интерактивная программа со сказочными героями. Дети пообщались с любимыми персонажами, поучаствовали в играх и конкурсах. Дед Мороз вручил юным гостям подарки.
Таким образом, концерт семейной фольклорной студии «Светелка» стал не только музыкальным мероприятием, но и настоящим праздником для всей семьи. Все сумели разгадать тайны и секреты Рождества. Благодаря таким событиям традиции живут и развиваются, объединяя поколения.
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