Рождественский праздник прошел в Центре культуры «Факел» во Фрязине

В Центре культуры и досуга «Факел» прошел праздничный концерт семейной фольклорной студии «Светелка», посвященный Рождеству. Мероприятие провели руководители студии Надежда Ребячая, Татьяна Гусева и Ирина Завизион. Аккомпанировал артистам музыкант Александр Горбылев.

Со сцены прозвучали новогодние и рождественские песни. После яркого концерта зрители переместились в фойе второго этажа, где прошла интерактивная программа со сказочными героями. Дети пообщались с любимыми персонажами, поучаствовали в играх и конкурсах. Дед Мороз вручил юным гостям подарки.

Таким образом, концерт семейной фольклорной студии «Светелка» стал не только музыкальным мероприятием, но и настоящим праздником для всей семьи. Все сумели разгадать тайны и секреты Рождества. Благодаря таким событиям традиции живут и развиваются, объединяя поколения.