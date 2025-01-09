Рождественский праздник прошел в культурном центре «Дубровицы» в Подольске

Епархиальную Рождественскую елку для воспитанников воскресных школ провели в Подольске. Светлый праздник прошел в Культурно-просветительском центре «Дубровицы».

В Рождественской елке приняли участие воспитанники воскресных школ и прихожане. Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий поздравил всех присутствующих. Гости увидели музыкальный спектакль «Тайна застывшего сердца» по мотивам сказки «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена. В конце детям вручили сладости.

«Воспитанники Центра „Дубровицы“ подготовили для ребят и их родителей интерактивную программу с викторинами, конкурсами, мастер-классом и фотозоной. Эта добрая традиция насчитывает не один десяток лет», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.