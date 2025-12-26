Рождественский благотворительный бал прошел в Ногинске

Мероприятие состоялось в историческом здании Глуховской мануфактуры. Главная миссия вечера — сбор средств для помощи детям, нуждающимся в лечении.

Благотворительный бал объединяет предпринимателей и представителей бизнес-сообщества, тем самым продолжая важные традиции меценатства. Организаторами стали Торгово-промышленная палата и Общественная палата Богородского округа.

Гостьи в нарядных бальных платьях, живая музыка, танцы помогают возродить русские традиции. Атмосфера праздника переносит участников в эпоху балов и светских раутов. Каждый шаг, каждый поворот — это дань уважения прошлому, возможность прикоснуться к истории и почувствовать себя частью великой русской культуры.

Одной из значимых частей вечера стал благотворительный аукцион, на котором были представлены работы местного художника Павла Хватова. Все собранные средства направят на помощь двум детям.

«Это было невероятно волнительно и радостно. Но самое главное — что этот праздник в канун Рождества помогает тем, кто особенно нуждается в нашей поддержке. Это ли не настоящее чудо, друзья?» — поделилась своими впечатлениями депутат Богородского округа Екатерина Щербакова.