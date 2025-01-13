Рождественские гуляния прошли у Казанского храма в Павловском Посаде

Торжественные мероприятия, посвященные православному празднику Рождества Христова, проходили в течение трех дней. На территории главного храма Павлово-Посадского благочиния побывали за это время более пяти тысяч человек.

У храма Казанской иконы Божьей Матери провели различные мастер-классы, активные игры и концертные программы. Воспитанники театральной студии воскресной школы за три дня показали не менее шести спектаклей, которые посмотрели свыше 900 детей. Гости праздника получили около 1200 подарков. Военно-полевая кухня приготовила более 550 литров каши, которой угощали всех желающих.

Благочинный Павлово-Посадского церковного округа Александр Анохин поблагодарил всех организаторов Рождественских гуляний, в том числе администрацию муниципалитета, волонтеров и прихожан храма. «Было очень весело и тепло», — отметил священник.