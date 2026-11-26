Тема чтений — «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». Участники обсудили сохранение духовных ориентиров и достоинства человеческой личности в условиях технологического прогресса. В ходе дискуссий речь шла о вызовах трансгуманизма, искусственного интеллекта, генной инженерии и цифровизации. Организаторы подчеркнули, что развитие технологий не должно приводить к утрате нравственных оснований, а человек остается главной ценностью образовательного и культурного процесса.

С приветственными словами выступили благочинный церквей Люберецкого округа иерей Вячеслав Новак, заместитель начальника управления образованием Светлана Яковенко и депутат Московской областной думы Лидия Антонова. С докладом «Образ Божий или постчеловек? Христианский взгляд на человека в эпоху трансгуманизма» выступил иерей Илия Семенов. Его размышление заставило собравшихся задуматься о сути человеческого бытия перед лицом технологического будущего. Педагогам и священнослужителям вручили грамоты и благодарности от Подольской епархии и от управления образованием городского округа Люберцы.

«Прогресс должен проходить нравственную проверку, а достоинство личности — оставаться безусловной ценностью. Пусть эти встречи дарят вдохновение и помогают находить верные ответы на непростые вопросы!» — отметила Светлана Яковенко. Чтения стали площадкой для содержательного диалога между образовательным сообществом и церковью, а также для обмена опытом в сфере духовно-нравственного воспитания.