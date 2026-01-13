Рождественская выставка открылась в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском округе продолжаются торжества, посвященные празднику Рождества Христова. Ключевым культурным событием сезона стала тематическая выставка в городском Выставочном зале, которую посетили почетные гости: епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай и заместитель главы администрации округа Данила Просвиров.

В едином пространстве собрано более 190 работ. Как отметили в пресс-службе администрации, выставка представляет собой многогранное полотно, объединяющее темы патриотизма, любви к родной природе и глубинных пластов русской культуры.

Зрители могут увидеть работы самых разных жанров: православные сюжеты, жизнь церкви и праздничный быт.

В Богородицерождественском соборе епископ совершил божественную литургию. В этот день церковь вспоминает святых сродников Господних: праведного Иосифа Обручника, царя Давида и апостола Иакова. Также во время службы почтили память мучеников. Выставка «Рождественское чудо» будет доступна для посещения до 20 января 2026 года.

Выставочный зал работает со вторника по воскресенье, с 10:00 до 18:00.