Ровно 5000 блинов раздали на Масленице в Павловском Посаде

В городском парке Павловского Посада 22 февраля прошли масленичные гуляния. Жители и гости праздника встретили весну с хороводами, концертами и угощениями.

Площадки праздника превратились в настоящий «Масленичный разгуляй». Для детей и взрослых организовали хороводы и «Заигрыш», прошел концерт «Солнечная Масленица», работали мастер-классы по народному творчеству.

Главным символом дня стали блины — за время гуляний гостям раздали ровно 5000 штук. Все желающие могли угоститься блинами и согреться чаем на «Самоварной станции», а также унести с собой связки ароматных баранок.

Первый заместитель главы округа Сергей Балашов поблагодарил участников праздника: «Спасибо каждому, кто разделил с нами этот теплый день. Пусть яркие фотографии и хорошее настроение останутся с вами надолго! С праздником, с Широкой Масленицей! Пусть весна будет счастливой и щедрой на тепло».