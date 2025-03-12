Ростокинский акведук отреставрируют до конца 2025 года

Реставраторы восстановят архитектурный облик Ростокинского акведука, через который до 1962 года в столицу поступала вода из Мытищ. Завершить работы планируется в третьем квартале 2025 года.

Ростокинский акведук является единственным сохранившимся до наших дней из всего водонапорного комплекса в России. Он признан объектом культурного наследия федерального значения.

Ростокинский акведук построили в 1779–1785 годах, постройка была частью первого Екатерининского (Мытищинского) водопровода. Водопровод модернизировали в 1902 году. Сооружение на протяжении нескольких десятилетий служило опорой для теплотрассы. После 2006 года его переделали в пешеходный мост.

Рабочие восстановят оригинальный архитектурный облик Ростокинского акведука. Расчистят фасады и отреставрируют их, заменят деревянные части, обновят беседки-павильоны, укрепят кладку и все конструкции моста.