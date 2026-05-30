Ростех» представил новый безопасный терминал для контейнеров
Компания «Ростех» разработала новый терминал для хранения контейнеров, который отличается повышенной безопасностью. Современное оборудование позволяет отслеживать содержимое сотен тысяч контейнеров, находящихся на территории Московской области, и сохранять данные в цифровом формате.
Интеграция искусственного интеллекта в системы терминала позволит в будущем автоматически обнаруживать угрозы, включая беспилотники, стрелковое оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.
На данный момент в России успешно функционирует более 60 подобных систем, еще 24 находятся в процессе производства.
Терминал «Ростеха» предлагает свои услуги крупным железнодорожным и логистическим перевозчикам, экспедиторам и контейнерным компаниям. На площади в 30 гектаров могут разместиться более 60 тысяч единиц контейнеров. Планируется заключение договоров не только с ведущими российскими, но и с китайскими предприятиями.