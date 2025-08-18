Российский университет туризма в Пушкино провел фестиваль для молодежи

На одной площадке встретились первокурсники и школьники, которые только задумываются о карьере. Для них организовали лекции и мастер-классы, где показали, как интересно и разнообразно можно работать в сфере туризма. РГУТИС активно поддерживает молодежь и запускает новые проекты. Один из них университет представил вместе с Сергиево-Посадской епархией.

«Будет создана медиаплатформа и цифровая платформа, где студенты, просто паломники и туристы смогут приобщиться к пешим маршрутам и будут узнавать духовно-нравственные истории нашего края», — прокомментировал настоятель Покровского храма поселка Черкизово Михаил Штец.

Особое внимание на фестивале уделили школьникам. Для них открыли специальные классы гостеприимства, где ребята смогли попробовать себя в профессии и подготовиться к поступлению.

«Туризм стал одной из приоритетных отраслей нашей экономики. Национальный проект „Туризм и гостеприимство“, который продлили до 2030 года, привлекает очень много инвестиций. С его помощью реализуют много проектов. Например, „5 морей и озеро Байкал“, в который входят много российских регионов, предполагает создание 11 всесезонных курортов по всей стране», — добавила директор Высшей школы туризма и гостеприимства Российского государственного университета Ирина Бушуева.

