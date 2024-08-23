Российский триколор развернули в городском парке Чехова в День флага

Фото: Медиасток.рф

День флага отпраздновали в Чехове. В городском парке культуры и отдыха развернули полотно российского триколора.

В парке провели флешмоб. Гости праздника растянули полотно российского триколора, а на сцене выступили творческие коллективы Чехова. Для гостей провели анимационные программы, мастер-классы и танцы.

«Праздник флага нашего любимого государства, нашей великой России. Я поздравляю всех с этим праздником», — сказала председатель Совета депутатов городского округа Чехов Галина Козина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил россиян с Днем Государственного флага.

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Sina Schuldt/dpa

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