Подмосковные хоккеисты на траве до 16 лет завоевали золото на первенстве Европы

На первенстве Европы Euro Hockey 5s U16 Championship II по хоккею на траве 5х5 среди юношей и девушек до 16 лет российские спортсмены завоевали золотые медали. Турнир прошел с 1 по 4 июля в Кутаиси (Грузия).

Женская сборная России уверенно выступила на турнире, одержав победы во всех матчах группового этапа: над сборными Белоруссии (4:1), Словакии (4:0), Болгарии (12:1) и Армении (25:0). В финале национальная команда вновь встретилась со сборной Белоруссии и завоевала золото со счетом 6:3. В составе команды выступала воспитанница подмосковной СШОР по игровым видам спорта Кира Захарова.

Юношеская сборная России также завершила турнир на высшей ступени пьедестала. На пути к медалям российские хоккеисты обыграли команды Грузии (11:1), Люксембурга (12:0) и Армении (10:3), а матч с Белоруссией завершился вничью — 6:6. В финале команда России уверенно обыграла сборную Белоруссии со счетом 8:1 и стала победителем турнира. В составе команды выступали воспитанники СШОР по игровым видам спорта Семен Горюнов, Владислав Карагодин и Егор Курышев, а также воспитанник КСШОР «Электросталь» Матвей Пичугин.

Первенство Европы Euro Hockey 5s U16 Championship II является одним из ключевых международных стартов для молодых спортсменов. Турнир проводился в соответствии с правилами Международной федерации хоккея на траве (FIH).