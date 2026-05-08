Российская инженерия в действии: Клинский завод представил новые машины для сельского хозяйства

Одним из ключевых новшеств стали паллетайзеры ПНЗ-14 с нижней и ПВЗ36 с верхней загрузкой. Они предназначены для автоматической укладки продукции на поддоны и отличаются высокой скоростью — до нескольких сотен и даже тысяч мешков в час. Максимальная высота укладки достигает 2,4 метра. Машины работают на собственном разработанном ПО.

Еще одним важным изделием стал циклонный камне-уловитель ЦК-2, разработанный специально для очистки картофеля от камней и мусора. Уникальная технология основана на физических законах: тяжелые камни отделяются от овощей благодаря разнице в плотности и весе, а специальное устройство позволяет пропускать поток продукта без повреждений.

Для работы с семенным материалом завод создал несколько вариантов протравливателей. Они обеспечивают подготовку семян к посадке. Внутри машины — европейские форсунки и системы автоматической подачи препарата, а все остальные компоненты — производства «КлинМаш». Машина равномерно обрабатывает поверхность клубня в облаке препарата, предотвращая заболевания и повышая всхожесть.

Кроме того, в ассортименте появился вакуумный упаковщик сочных кормов ВУК1. Он позволяет заранее фасовать зеленую массу, силос и различные добавки в герметичные полиэтиленовые мешки. Это увеличивает сроки хранения и расширяет возможности фермеров по реализации своей продукции.

По информации из открытых источников, завод «КлинМаш» из Подмосковья работает в России, Беларуси, странах ближнего и дальнего зарубежья. В прошлом году выручка выросла на 38% — до 947 миллионов рублей, заняв 35-е место из 603 по стране. На предприятии работает около 240 сотрудников, к 2027 году планируется увеличить число рабочих мест на 30% за счет новых цехов и расширения линейки машин.