Россети задействовали 480 специалистов для устранения неполадок в Подмосковье

Специалисты Россетей продолжают устранять в Московской области неполадки в электроснабжении, возникшие из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ночью на регион обрушились снегопады, и за сутки выпало рекордное количество осадков. Несмотря на климатическую аномалию, энергетики обеспечили надежное и бесперебойное функционирование электросетевого комплекса на большей части Подмосковья.

Больше всего сил Россети задействовали в округах северо-запада и севера области: Солнечногорском, Дмитровском, Талдомском, Рузском, Сергиево-Посадском, а также в Клину и Истре. Сейчас для восстановления электроснабжения компания направила 155 бригад, включающих 480 специалистов и 191 единицу спецтехники.

Ранее в МЧС подтвердили, что сотрудники ведомства занимаются ликвидацией последствий снегопада в Московской области. Спасатели убирают поваленные деревья с автодорог и железнодорожных путей.