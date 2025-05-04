Россети вернули электроснабжение основной части потребителей в Подмосковье

Энергетики продолжают работы по восстановлению электроснабжения в Подмосковье после непогоды. Кадры показала пресс-служба компании «Россети Московский регион».

«Энергетики группы „Россети“ работают в круглосуточном режиме и восстановили электроснабжение основной части потребителей после циклона в Подмосковье», — говорится в комментарии к публикации.

Масштабное нарушение электроснабжения в регионе произошло из-за разбушевавшейся стихии. Циклон обрушился на столичный регион 1 мая, не обошлось без последствий: поваленные деревья, поврежденные автомобили и оборванные провода. Ситуацию ухудшили обильные осадки и заморозки.