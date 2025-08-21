«Россети» увеличили мощность электроснабжения мясокомбината в Балашихе

Компания «Россети Московский регион» завершила модернизацию электросетевой инфраструктуры мясокомбината в городском округе Балашиха, значительно повысив надежность его энергоснабжения. Суммарная мощность энергопринимающих устройств предприятия выросла почти вдвое — с 400 до 777 киловатт, что позволит комбинату нарастить объемы производства.

Работы выполнили специалисты филиала «Восточные электрические сети». В рамках проекта была проведена реконструкция трансформаторной подстанции напряжением 6/0,4 киловольта. Мощность оборудования увеличена до 630 киловольт-ампер, что обеспечило соответствие инфраструктуры возросшим потребностям предприятия.

При модернизации применялись передовые отечественные технологии, гарантирующие высокую надежность и бесперебойность электроснабжения. Использование современных решений позволяет не только поддерживать стабильную работу мясокомбината, но и минимизировать риски перебоев в энергоснабжении.

Этот проект стал очередным шагом «Россети Московский регион» в развитии инфраструктуры Подмосковья. Увеличение мощности электроснабжения предприятий способствует их модернизации, росту производственных возможностей и укреплению экономического потенциала региона. Жители Балашихи и всего Подмосковья получат доступ к еще большему количеству качественной продукции местного производства, а мясокомбинат сможет уверенно наращивать объемы выпуска, отвечая на растущий спрос.