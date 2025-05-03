Россети сообщили график включения электроснабжения в Подмосковье

ПАО «Россети Московский регион» сформировало график включения электроснабжения в Подмосковье после аварии. Об этом 360.ru сообщил глава компании Александр Пятигор.

Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение, нарушенное в результате непогоды. К 16:00 3 мая без электричества оставались 525 населенных пунктов — по ним составили график включения.

«График включения предусмотрен тремя этапами: до 19:00, до 23:00. И то, что мы до 23 часов не успеем восстановить, будем всю ночь восстанавливать», — подчеркнул Пятигор.

Наиболее напряженная обстановка — в Истре, Солнечногорске, Сергиевом Посаде и Клину. До 23:00 планируют восстановить электроснабжение 194 населенных пунктов. Россети дополнительно мобилизуют силы.