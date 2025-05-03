Россети сообщили график включения электроснабжения в Подмосковье
Россети сообщили график восстановления электроснабжения в Подмосковье
ПАО «Россети Московский регион» сформировало график включения электроснабжения в Подмосковье после аварии. Об этом 360.ru сообщил глава компании Александр Пятигор.
Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение, нарушенное в результате непогоды. К 16:00 3 мая без электричества оставались 525 населенных пунктов — по ним составили график включения.
«График включения предусмотрен тремя этапами: до 19:00, до 23:00. И то, что мы до 23 часов не успеем восстановить, будем всю ночь восстанавливать», — подчеркнул Пятигор.
Наиболее напряженная обстановка — в Истре, Солнечногорске, Сергиевом Посаде и Клину. До 23:00 планируют восстановить электроснабжение 194 населенных пунктов. Россети дополнительно мобилизуют силы.
Примерно 16 бригад усилили. Соответственно, более 400 человек на сегодня работают на восстановление электроснабжения. Большое спасибо МЧС, пожлесохраны, Министерству лесного хозяйства.
Александр Пятигор
Специалисты работают плотно и быстро: осуществляют опиловку упавших деревьев и восстанавливают электроснабжение.
До 19:00 в городском округе Истра планируют включить 69 населенных пунктов, в Клину — 96, в Пушкинском городском округе — семь, в Талдомском — 32, в Мытищах — шесть, в Солнечногорске — 13, в Сергиевом Посаде — 22.
До полуночи в Дмитровском городском округе подключат 37 населенных пунктов, в Клину — 23, в Мытищах — один, в Солнечногорске — 80, в Талдоме — 53. Дмитров, возможно, перейдет в ночь — это 86 населенных пунктов.
К утру 3 мая Россети восстановили работу более 2,5 тысячи энергообъектов в Московской области. В компании продолжает действовать особый режим работы.