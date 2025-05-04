Четвертые сутки в Подмосковье устраняют последствия циклона. Уже удалось восстановить электроснабжение для основной части территорий. Самыми непростыми остаются Истра, Дмитров, Талдом, Солнечногорск, Сергиев Посад и Клин. По словам губернатора Андрея Воробьева , последствия непогоды энергетики назвали самыми тяжелыми за последние 15 лет.

Сильным ветром повалило столбы на протяжении десятков километров, и погода еще накануне продолжала усложнять работу энергетиков — по мере ремонта порывов в одних местах возникали порывы в других. Некоторые поваленные опоры находятся в болотистой местности, чтобы их починить, специалистам нужны болотоходы и другая спецтехника.

«Делаем все, чтобы в распоряжении энергетиков такой техники было больше. Мы постарались максимально обеспечить электроэнергией — где-то на постоянной основе, где-то через генераторы — социальные объекты и коммунальную инфраструктуру: котельные, водозаборные узлы и канализационные станции», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор поблагодарил коллег из Твери, Воронежа, Смоленска и Брянска — оттуда на усиление «Россетей Московского региона» прибыли дополнительные бригады энергетиков. Сейчас работы по так называемой высокой стороне почти завершили, продолжается восстановление фидеров — высоковольтных линий по 110 киловатт, которые доставляют до потребителей энергию от питающих центров.

«Спасибо каждому, кто помогает нам в этой непростой работе: Россети, „Мособлэнерго“, главы, коммунальщики, жители, которые подсказывают, где остаются сложности», — добавил губернатор.

Что касается «низкой стороны» — это сети по 0,4 киловатта, которые подводят электричество к населенным пунктам. После восстановления фидеров бригады переходят туда, и тоже много работы. Сейчас основную часть упавших деревьев распилили и увезли.