Россети перебрасывают в Подмосковье дополнительные аварийные бригады

Россети направляют в Московскую область мобильные бригады, чтобы устранить последствия непогоды. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании.

Специалистов перебрасывают из Смоленска, Калуги, Тулы, Рязани и Нижнего Новгорода. Часть из них уже едет в Подмосковье.

Ночью непогода обрушилась на регион. Из-за обледенения проводов энергетическая инфраструктура получила повреждения, возникли перебои с электроснабжением, тысячи людей остались без света. Россети оперативно реагируют на последствия шторма и перебрасывают дополнительные силы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что устранением последствий снегопадов занимаются более 200 аварийных бригад. Коммунальщики совместно с МЧС убирают дороги, а энергетики восстанавливают подачу электроэнергии.