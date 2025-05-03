Россети назвали сроки полного восстановления электроснабжения Подмосковья
Мощный снегопад в ночь на 2 мая стал причиной серьезных аварий на электросетях Подмосковья. Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор рассказал 360.ru, что компания прилагает все силы, чтобы полностью восстановить работу энергообъектов.
«То, что произошло в Московской области по погодным явлениям, — беспрецедентный случай. Такого не было на моей памяти несколько десятилетий», — подчеркнул Пятигор.
Гендиректор ПАО «Россети Московский регион» отметил, что наложились сразу несколько факторов: сначала был мороз, потом началась оттепель, которую сменили резкое похолодание и снегопад.
«Листва при большом снегопаде утяжеляет деревья, они гнутся и ломаются. Плюс ко всему — порывы ветра до 15 метров в секунду», — добавил Пятигор. В итоге опоры падали, линии электропередачи оборвались.
Последствия энергоаварии в Подмосковье после майского снегопада можно сравнить с ущербом от ледяного дождя в 2011 году. Однако, уточнил Пятигор, тогда все произошло зимой, и листвы на деревьях не было.
Мы прилагаем максимум усилий, дополнительно наращиваем силы и средства, привлекаемые к ликвидации аварий. Скажу честно: до конца дня мы постараемся и приложим все усилия, чтобы включить все сети 10 киловольт.
Александр Пятигор
Проблема в том, что после ремонта и включения энергообъектов снова падают деревья, которые были повреждены ранее, и линии вновь отключаются.
«Мы над этим работаем. Понимаем, что еще большой пласт работы по сети 0,4 предстоит. Будем этим заниматься и в ночь на 4 мая — до полного восстановления электроснабжения потребителей Московской области», — подытожил Пятигор.
К утру 3 мая Россети восстановили работу более 2,5 тысячи энергообъектов в Подмосковье. В компании продолжает действовать особый режим работы.