Россети назвали сроки полного восстановления электроснабжения Подмосковья

Мощный снегопад в ночь на 2 мая стал причиной серьезных аварий на электросетях Подмосковья. Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор рассказал 360.ru, что компания прилагает все силы, чтобы полностью восстановить работу энергообъектов.

«То, что произошло в Московской области по погодным явлениям, — беспрецедентный случай. Такого не было на моей памяти несколько десятилетий», — подчеркнул Пятигор.

Гендиректор ПАО «Россети Московский регион» отметил, что наложились сразу несколько факторов: сначала был мороз, потом началась оттепель, которую сменили резкое похолодание и снегопад.

«Листва при большом снегопаде утяжеляет деревья, они гнутся и ломаются. Плюс ко всему — порывы ветра до 15 метров в секунду», — добавил Пятигор. В итоге опоры падали, линии электропередачи оборвались.