Россети Московский регион» усилят контроль за электроснабжением в праздники

В преддверии 81-й годовщины Победы энергетики «Россети Московский регион» принимают дополнительные меры по обеспечению надежной работы электросетевого оборудования в Москве и Московской области. В праздничные выходные особое внимание будет уделено электроснабжению социально значимых объектов и мест проведения массовых мероприятий.

Организовано круглосуточное дежурство дополнительного оперативного и ремонтного персонала. Всего мобилизованы 303 бригады «Россети Московский регион», что составляет 1 198 специалистов и 364 единицы спецтехники. В готовность приведены 185 резервных источников электроснабжения общей мощностью 71,9 МВт.

Энергетики компании поддерживают информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также метеорологическими службами Гидрометцентра. Ведется постоянный мониторинг погодных условий.

Сообщить о нарушениях электроснабжения или повреждениях энергооборудования можно через круглосуточную бесплатную «Светлую линию» по номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220) и виртуального помощника Электру в чат-боте компании на сайте «Россети Московский регион».