Росреестр подвел итоги работы с обращениями граждан в Московской области за 2025 год

За 2025 год Управление Росреестра по Московской области обработало около 200 тысяч обращений граждан. Из них более 92 тысяч сообщений поступило через систему Платформы обратной связи на Госуслугах (ПОС), а свыше 48 тысяч — через Ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра (ВЦТО).

Жители Московской области активно пользуются сервисом «Госуслуги. Решаем вместе» для взаимодействия с Росреестром. Этот сервис помогает оперативно решать актуальные проблемы граждан.

Чаще всего заявители обращались по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость, предоставления сведений из ЕГРН, земельного контроля и разъяснения законодательства.

Управление Росреестра по Московской области также проводит личный прием граждан. За 2025 год было принято 668 обращений. Личный прием осуществляется должностными лицами Управления по предварительной записи по телефону ВЦТО 8-800-100-34-34 (звонок по России бесплатный).

Подробная информация об услугах Росреестра, способах подачи документов, размере государственной пошлины и необходимом пакете документов доступна на официальном сайте ведомства.

Начальник отдела общего обеспечения Елена Кобякова отметила: «Росреестр — открытая служба и ориентируется на интересы своих заявителей». Для повышения качества государственных услуг и оценки удовлетворенности граждан работой Росреестра проводятся регулярные опросы.