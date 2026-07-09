Росреестр Подмосковья разъяснил новые правила регистрации сельхозземель

С 1 июля в России начали действовать изменения в законодательстве о государственной регистрации недвижимости. Они предусматривают внесение в ЕГРН сведений о границах сельскохозяйственных угодий.

Теперь информация о границах наиболее ценных сельхозземель, включая пашни, пастбища, сенокосы, залежи и территории с многолетними насаждениями, получит официальный статус и станет общедоступной.

Эти данные будут использовать при территориальном планировании, градостроительном зонировании, а также при предоставлении и использовании земельных участков.

Порядок определения границ утвердило правительство, а завершить эту работу планируют до 1 января 2028 года.

«Данная инициатива направлена на повышение эффективности контроля за использованием сельхозугодий. Переход к новой системе позволит учитывать специфику правового режима этих земель при проведении учетно-регистрационных действий и иных операций с недвижимостью, минимизировать риски возникновения земельных споров, обеспечить прозрачность сделок и защитить ценные ресурсы от нецелевого использования», — пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Егор Войтусенко.