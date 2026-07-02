Росреестр Подмосковья провел обучающий семинар для кадастровых инженеров
Специалисты Управления Росреестра по Московской области организовали обучающий семинар-совещание для кадастровых инженеров региона. В мероприятии также приняли участие представители компании «ТехноКад».
Основной целью встречи стали оказание методической поддержки профессиональному сообществу и совершенствование практики проведения учетно-регистрационных процедур в Подмосковье.
Совместно с профессиональным сообществом кадастровых инженеров Росреестр работает над повышением качества выполнения кадастровых работ и подготавливаемых кадастровыми инженерами документов.
Александр Четверик
заместитель начальника территориального отдела № 5
Во время семинара участники подробно рассмотрели наиболее актуальные вопросы, связанные с государственным кадастровым учетом и регистрацией прав на недвижимость. Отдельное внимание уделили требованиям к подготовке документов.
Участники разобрали наиболее распространенные ошибки при оформлении технических и межевых планов, а также обсудили особенности подготовки таких документов. Кроме того, им представили возможности программного комплекса «ТехноКад-Экспресс», который помогает оптимизировать работу специалистов и повысить качество подготовки кадастровой документации.
Специалисты Росреестра и представители профессионального сообщества также обсудили последние изменения земельного и имущественного законодательства, меры по снижению административных барьеров в сфере кадастровой деятельности и способы повышения эффективности предоставления услуг.
Сегодня особое значение приобретают развитие электронных сервисов и повышение качества государственных услуг. Формат взаимодействия позволяет объединить усилия профессионального сообщества, органов власти для выработки решений, отвечающих современным запросам.
Анна Смородина
заместитель руководителя управления по работе с клиентами компании «ТехноКад»
Стороны договорились продолжить взаимодействие и учитывать выработанные рекомендации при дальнейшей совместной работе.