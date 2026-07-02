Росреестр Подмосковья провел обучающий семинар для кадастровых инженеров

Специалисты Управления Росреестра по Московской области организовали обучающий семинар-совещание для кадастровых инженеров региона. В мероприятии также приняли участие представители компании «ТехноКад».

Совместно с профессиональным сообществом кадастровых инженеров Росреестр работает над повышением качества выполнения кадастровых работ и подготавливаемых кадастровыми инженерами документов.

Во время семинара участники подробно рассмотрели наиболее актуальные вопросы, связанные с государственным кадастровым учетом и регистрацией прав на недвижимость. Отдельное внимание уделили требованиям к подготовке документов.

Участники разобрали наиболее распространенные ошибки при оформлении технических и межевых планов, а также обсудили особенности подготовки таких документов. Кроме того, им представили возможности программного комплекса «ТехноКад-Экспресс», который помогает оптимизировать работу специалистов и повысить качество подготовки кадастровой документации.

Специалисты Росреестра и представители профессионального сообщества также обсудили последние изменения земельного и имущественного законодательства, меры по снижению административных барьеров в сфере кадастровой деятельности и способы повышения эффективности предоставления услуг.