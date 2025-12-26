Росреестр Подмосковья присоединился к благотворительной акции «Елка желаний»

В преддверии новогодних праздников в России ежегодно проводят благотворительную акцию «Елка желаний». К инициативе присоединились сотрудники Росреестра Подмосковья.

Специалисты службы исполнили новогодние желания детей из Кубинки — Полины и Константина Зигора.

Девочке четыре года. Она любит рисовать, верит в чудеса и существование единорогов, а также любит помогать маме. Благодаря акции исполнилась мечта Полины об интерактивной игрушке.

Константину 11 лет. Школьник увлечен математикой и музыкой. Он уверенный и любознательный, несмотря на сложности со здоровьем. В уходящем году исполнилась мечта мальчика о гитаре.

«Акция „Елка желаний“ дает возможность сделать ребят счастливее, дарить положительные эмоции и радостные моменты, превращать детские мечты в реальность», — пояснил председатель Молодежного совета, начальник отдела государственной регистрации недвижимости Азамат Ахматов.

В Росреестре Подмосковья пожелали Полине и Константину крепкого здоровья и множества радостных моментов.