Росреестр Подмосковья подвел итоги работы за 2025 год

В Управлении Росреестра по Московской области подвели итоги работы за 2025 год и обозначили приоритетные направления деятельности на текущий. Эти вопросы стали ключевыми на заседании коллегии службы.

С докладом выступила руководитель регионального управления Светлана Зайцева.

Также в рамках заседания заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов рассказал о совместной работе ведомства и правительства Московской области в рамках реализации дорожной карты.

Особое внимание уделили мероприятиям, направленным на повышение капитализации территорий, в том числе вопросам увеличения совокупной кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Кроме того, участники рассмотрели проекты по внедрению Национальной системы пространственных данных и развитию территорий с использованием цифровых сервисов и технологий искусственного интеллекта.

Еще один заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий в своем выступлении затронул тему повышения производительности труда как одного из важных факторов совершенствования законодательства. Он также отметил значение комплексных мер, направленных на дальнейшее развитие современной системы государственной регистрации и повышение эффективности предоставления услуг в сфере недвижимости.