Росреестр Подмосковья ответит на вопросы жителей по телефону 13 ноября

Управление Росреестра по Московской области проведет телефонную линию, где специалисты расскажут о взаимодействии с судами и ФССП для наложения или снятия арестов и ограничений на недвижимость. Задать вопросы можно будет 13 ноября с 11:00 до 13:00.

Жителей Подмосковья проконсультируют о порядке взаимодействия Росреестра с судами и другими органами, которые наложили арест или запрет на операции с недвижимым имуществом, включая Федеральную службу судебных приставов. Вопросы будут принимать по телефону: 8 (495) 223-45-41.

«В настоящее время процесс направления актов о наложении/снятии запретов Федеральной службой судебных приставов осуществляется в основном посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, что значительно ускоряет процесс внесения соответствующих сведений в ЕГРН», — отметил исполняющий обязанности начальника отдела государственной регистрации недвижимости Азамат Ахматов.

Напомним, что сведения об аресте или запрете в ЕГРН ограничивают отчуждение недвижимости и регистрацию прав новых собственников, помогая исполнению обязательств должника. Закон обязывает регистраторов вносить такие данные в ЕГРН в течение трех рабочих дней.