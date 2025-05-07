Росреестр Подмосковья напомнил о соблюдении правил пожарной безопасности

Управление Росреестра по Московской области активизировало работу по предотвращению палов сухой травы и разведения костров. Жителям напомнили о соблюдении правил противопожарного режима.

С наступлением тепла традиционно увеличивается количество пожаров в жилых домах, на дачах и хозпострйоках. Часто их причиной становится переход огня на строения при сжигании мусора или травы.

Инспекторы начали разъяснительную работу с жителями, распространяя информационные материалы о пожарной безопасности.

«Соблюдение противопожарных требований позволит избежать чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, сохранить земельные угодья, объекты недвижимости и инфраструктуру региона», — подчеркнула заместитель начальника отдела земельного надзора Надежда Мешкова.

В ведомстве напомнили, что действует полный запрет на выжигание сухой травы и стерни, а также пожнивных остатков. Использование открытого огня допускается только при строгом соблюдении всех требований пожарной безопасности.