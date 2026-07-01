Росреестр Подмосковья добавил в список 190 участков для жилищного строительства

В Московской области за первое полугодие текущего года выявили 190 новых земельных участков, которые подходят для жилищного строительства. Их общая площадь — более 3 600 гектаров. Это стало возможным благодаря проекту «Земля для стройки», который реализует Росреестр в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных».

Всего с 2020 года в регионе нашли 14 136,07 гектара земельных участков и территорий. Из них уже вовлечены в оборот 5 693,09 гектара. Под индивидуальное жилищное строительство выделили 173 участка общей площадью 8 452,85 гектара, а под многоквартирные дома — 81 участок площадью 291,65 гектара.

«Проект «Земля для стройки» помогает выявлять земельные участки, которые потенциально подходят для жилищного строительства, что способствует ускорению развития строительной отрасли и повышению инвестиционной привлекательности нашего региона», — отметил заместитель руководителя Управления Владимир Бирюков.

Выбрать свободный земельный участок можно самостоятельно с помощью сервиса «Земля для стройки». Он размещен на Единой цифровой платформе «Национальная система пространственных данных» (https://nspd.gov.ru/). Воспользоваться сервисом могут как крупные застройщики, так и обычные граждане. Информация на сервисе регулярно обновляется, что позволяет оперативно оценивать ситуацию и принимать решения о новых проектах.