Росреестр и правительство Подмосковья подписали дорожную карту до 2030 года

Росреестр и правительство Подмосковья подписали комплексную дорожную карту мероприятий на 2026–2030 годы. По ней в регионе оптимизируют учетно-регистрационные действия в отношении объектов недвижимости и повысят капитализацию.

Как рассказали в управлении, за последние годы в Подмосковье уже достигли заметных результатов по ключевым для ведомства направлениям, включая регистрацию прав на квартиры за 24 часа при подаче документов онлайн. Также сократилось количество приостановлений и сроки процедуры в отношении социальных объектов и инвестпроектов.

Дорожная карта на 2026–2030 годы содержит мероприятия и ключевые показатели, которые направлены на повышение эффективности и качества оказания госуслуг в сфере недвижимости, увеличение капитализации территории и усиление за контролем земель.

«Управление и правительство Московской области на постоянной основе проводят совместную работу по совершенствованию процесса предоставления государственных услуг Росреестра и повышению качества и доступности учетно-регистрационных процедур для развития инвестиционной привлекательности и формирования комфортной городской среды, что способствует повышению уровня жизни граждан в регионе», — отметили в ведомстве.