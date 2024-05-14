Роспотребнадзор проверил школу в Долгопрудном из-за гепатита А | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 17:45 Роспотребнадзор проверил школу в Долгопрудном из-за гепатита А Медиасток.рф

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Два случая гепатита А выявили в школе № 7 в Долгопрудном. По предписанию Роспотребнадзора в классах проводятся карантинные мероприятия. Контактировавших с заболевшими школьниками ежедневно осматривают медики.

В Telegram-канале главы городского округа Долгопрудный Владислава Юдина появилось видео, где сообщили о ситуации с карантином в школе.

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«Карантинные мероприятия в городском округе Долгопрудный выполняются в школе № 7 — на карантине по гепатиту А до 30 мая находятся два класса», — сообщила начальник Управления образования окружной администрации Ирина Добрук.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в учебном заведении выявили два случая заболевания гепатитом А. Специалисты провели эпидемиологическое расследование и выдали предписание выполнить комплекс санитарных мероприятий. В обоих классах карантин ввели на 35 дней, за школьниками установили ежедневное наблюдение.

В здании школы провели дезинфекцию. Ситуация находится на контроле специалистов Управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ранее стало известно, что за первый квартал 2024 года показатель заболеваемости гепатитом А в Санкт-Петербурге увеличился в 2,3 раза по сравнению с прошлогодними показателями. А в Подмосковье гепатитом С стали болеть в три раза меньше, чем 10 лет назад.

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