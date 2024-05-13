Роспотребнадзор: заболеваемость гепатитом А в Петербурге увеличилась в 2,3 раза | 360°

Общество 13 мая 2024, 17:20 Роспотребнадзор: заболеваемость гепатитом А в Петербурге увеличилась в 2,3 раза

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За первый квартал 2024 года показатель заболеваемости гепатитом А в Санкт-Петербурге увеличился в 2,3 раза по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Также в городе выросло количество заболевших острыми кишечными инфекциями в два раза, а сальмонеллезной инфекцией — в 1,3 раза.

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Отмечается, что по сравнению в 2022 годом число очагов с групповой массовой заболеваемостью увеличилось в 1,4 раза.