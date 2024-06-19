Роспотребнадзор Подмосковья проверил 47 объектов после массового отравления

Управление Роспотребнадзора по Московской области продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование после массового отравления граждан готовой едой, заказанной в сервисах доставки. Специалисты проверили 47 объектов, через которые осуществлялись поставки.

Роспотребнадзор также установил мониторинг пунктов и изъял остатки опасной продукции из оборота. Представители надзорного органа обзвонили более 470 человек, осуществлявших заказ салата с фасолью лобио. В домашних очагах отобраны остатки указанной продукции для лабораторных исследований.

При наличии характерных симптомов ботулизма представители Роспотребнадзора рекомендуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью, а также отказаться от употребления в пищу указанной продукции.