Роспотребнадзор Подмосковья проверил 47 объектов после массового отравления

Фото: Телеканал «360»

Управление Роспотребнадзора по Московской области продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование после массового отравления граждан готовой едой, заказанной в сервисах доставки. Специалисты проверили 47 объектов, через которые осуществлялись поставки.

Роспотребнадзор также установил мониторинг пунктов и изъял остатки опасной продукции из оборота. Представители надзорного органа обзвонили более 470 человек, осуществлявших заказ салата с фасолью лобио. В домашних очагах отобраны остатки указанной продукции для лабораторных исследований.

При наличии характерных симптомов ботулизма представители Роспотребнадзора рекомендуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью, а также отказаться от употребления в пищу указанной продукции.

Фото: Роспотребнадзор Московской области

Ранее в Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовом отравлении. Речь идет о поваре компании-производителя фасоли.

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