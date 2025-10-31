Роскадастр помог установить границы еще 60 тысяч земельных участков в Подмосковье

В этом году по инициативе Росреестра в Подмосковье провели комплексные кадастровые работы. Благодаря федеральной поддержке на карте появились границы более 60 тысяч объектов. В качестве господрядчика эти работы провела публично-правовая компания Роскадастр. О том, чем еще занимается ведомство, рассказала глава подмосковного филиала Наталья Адигамова .

В этом году основная деятельность ППК направлена на проведение комплексных кадастровых работ. Законодатели выбрали поселки, деревни и СНТ, где границы земельных участков не отображаются на карте. В качестве господрядчика Роскадастр провел все необходимые процедуры бесплатно для жителей.

В этом году работы затронули 159 кадастровых кварталов с охватом более 60 тысяч объектов недвижимости. В следующем году специалисты проведут установку границ еще более чем в 200 населенных пунктах.

«Эти работы мы проводим совместно с правительством Московской области, органами местного самоуправления и региональным управлением Росреестра. Делаем это на благо жителей Подмосковья», — рассказала Наталья Адигамова.

Она добавила, что Роскадастр также занимается ведением реестра границ территориальных зон, муниципальных образований и населенных пунктов, а также предоставляет сведения из ЕГРН. Одна из важных функций ППК — уточнение характеристик объектов недвижимости, которые влияют на кадастровую стоимость.

«Все эти мелочи необходимо делать, поэтому ППК включен в процесс ведения единого реестра недвижимости. Помимо основных функций и комплексных кадастровых работ, компания оказывает платные услуги в рамках своей деятельности», — добавила она.