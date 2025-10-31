Роскадастр Подмосковья напомнил способы уточнить границы земельных участков

Роскадастр занимается постановкой границ территориальных зон или муниципальных образований, а также предоставляет жителям характеристики объектов недвижимости. Одно из важных направлений публично-правовой компании — проведение комплексных кадастровых работ. Глава подмосковного филиала Наталья Адигамова рассказала, в каких случаях жителям может понадобиться помощь организации.

Вся информация об объектах недвижимости должна содержаться в государственном реестре. Если границы земельных участков и построек не установлены, то с ними нельзя совершать никакие сделки. Это позволяет защитить права покупателей.

Уточнить границы можно несколькими способами. Так, жители могут заказать выписку через «Госуслуги», МФЦ или онлайн-портал Росреестра.

«Качество данных об объектах недвижимости позволяет формировать налогооблагаемую базу по имущественным налогам», — отметила Наталья Адигамова.

Границы объектов необходимо проверять перед любой важной процедурой. Вызвать кадастрового инженера также необходимо при установке на участке нового забора.