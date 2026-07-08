Росгвардия задержала подозреваемого в проникновении в чужую квартиру в Чехове

Росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном проникновении в чужую квартиру в Чехове. Как сообщили в региональном управлении, мужчина разбил окно в многоэтажке, пока в жилище никого не было.

Росгвардия получила сообщение о происшествии в одной из квартир на первом этаже жилого дома. К стражам порядка обратилась взволнованная хозяйка, которая обнаружила разбитое окно по возвращении домой.

Неподалеку росгвардейцы обнаружили следы крови, которые вели в сторону соседних домов. В ходе патрулирования они заметили мужчину с порезанной и наспех перебинтованной рукой. При виде правоохранителей он направился в их сторону с ножом в руке.

В результате был задержан 39-летний мужчина в состоянии опьянения. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.